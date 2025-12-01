На Кубани вынесли приговор женщине, отравившей коллег

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Краснодарского края, которая отравила двоих коллег и пыталась задушить еще одного человека, к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
СУСК по Краснодарскому краю сообщал, что 3 июля 2024 года, женщина, находясь с коллегами в квартире, насильно заставила их выпить большую дозу препаратов, от которой они скончались. По данным прокуратуры, лекарством был нейролептик. После двойного убийства злоумышленница с телефона одной из жертв написала сообщение директору хлебокомбината, где работала, попросив о помощи. Когда начальница прибыла в квартиру, женщина, угрожая игрушечным пистолетом, сковала ее наручниками и скотчем и попыталась задушить, однако директор смогла освободиться и оказать сопротивление. В этот момент рядом оказался сын начальницы, который, заподозрив неладное, также прибыл на место. Злоумышленница распылила в квартире перцовый баллончик и попыталась скрыться, заявив мужчине, что якобы она сама стала жертвой преступления и ее пытались убить, сын остановил ее и вызвал правоохранителей.
"Подсудимая признана виновной. Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - сообщается в Telegram-канале пресс-служба.
По информации ведомства, краснодарка свою вину не признала.
Как отмечает СУСК РФ, стационарно психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала женщину вменяемой.