На Кубани вынесли приговор женщине, отравившей коллег

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Краснодарского края, которая отравила двоих коллег и пыталась задушить еще одного человека, к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.