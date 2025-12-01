Рейтинг@Mail.ru
На Кубани вынесли приговор женщине, отравившей коллег - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/kuban-2058907383.html
На Кубани вынесли приговор женщине, отравившей коллег
На Кубани вынесли приговор женщине, отравившей коллег - РИА Новости, 01.12.2025
На Кубани вынесли приговор женщине, отравившей коллег
Суд приговорил жительницу Краснодарского края, которая отравила двоих коллег и пыталась задушить еще одного человека, к 21 году лишения свободы с отбыванием... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:55:00+03:00
2025-12-01T12:55:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20251126/pokushenie-2057732318.html
https://ria.ru/20251126/otravit-2057565928.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани вынесли приговор женщине, отравившей коллег

На Кубани осудили на 21 год отравившую коллег нейролептиком женщину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Краснодарского края, которая отравила двоих коллег и пыталась задушить еще одного человека, к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
СУСК по Краснодарскому краю сообщал, что 3 июля 2024 года, женщина, находясь с коллегами в квартире, насильно заставила их выпить большую дозу препаратов, от которой они скончались. По данным прокуратуры, лекарством был нейролептик. После двойного убийства злоумышленница с телефона одной из жертв написала сообщение директору хлебокомбината, где работала, попросив о помощи. Когда начальница прибыла в квартиру, женщина, угрожая игрушечным пистолетом, сковала ее наручниками и скотчем и попыталась задушить, однако директор смогла освободиться и оказать сопротивление. В этот момент рядом оказался сын начальницы, который, заподозрив неладное, также прибыл на место. Злоумышленница распылила в квартире перцовый баллончик и попыталась скрыться, заявив мужчине, что якобы она сама стала жертвой преступления и ее пытались убить, сын остановил ее и вызвал правоохранителей.
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева хотели отравить его пиццей
26 ноября, 14:59
"Подсудимая признана виновной. Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - сообщается в Telegram-канале пресс-служба.
По информации ведомства, краснодарка свою вину не признала.
Как отмечает СУСК РФ, стационарно психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала женщину вменяемой.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Москвич, пытавшийся отравить приятеля пирогами с ртутью, получил три года
26 ноября, 02:16
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала