Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе. Архивное фото

Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе

Аксенов ответил на вопрос о новогодних мероприятиях в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в Крыму на новогодние праздники не планируется, безопасность остается главным приоритетом, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, а безопасность крымчан остается главным приоритетом. Но это не значит, что наши гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику", - написал Аксенов в своем Telegram-канале

По его словам, в Крыму с 1 декабря стартовала сезонная акция "Новый год в Крыму как дома".