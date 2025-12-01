Рейтинг@Mail.ru
Аксенов ответил на вопрос о новогодних мероприятиях в Крыму
10:23 01.12.2025 (обновлено: 12:01 01.12.2025)
Аксенов ответил на вопрос о новогодних мероприятиях в Крыму
Проведение массовых мероприятий в Крыму на новогодние праздники не планируется, безопасность остается главным приоритетом, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.12.2025
Аксенов ответил на вопрос о новогодних мероприятиях в Крыму

Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в Крыму на новогодние праздники не планируется, безопасность остается главным приоритетом, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, а безопасность крымчан остается главным приоритетом. Но это не значит, что наши гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крыму с 1 декабря стартовала сезонная акция "Новый год в Крыму как дома".
"Акция проводится уже в третий раз, она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул", - подчеркнул глава республики.
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в здании РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Онищенко призвал россиян не ездить в теплые страны на Новый год
30 ноября, 04:26
 
