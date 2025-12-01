https://ria.ru/20251201/krym-2058861828.html
Аксенов ответил на вопрос о новогодних мероприятиях в Крыму
Аксенов ответил на вопрос о новогодних мероприятиях в Крыму
Проведение массовых мероприятий в Крыму на новогодние праздники не планируется, безопасность остается главным приоритетом, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:23:00+03:00
2025-12-01T10:23:00+03:00
2025-12-01T12:01:00+03:00
республика крым
Аксенов: массовых мероприятий в Крыму на новогодние праздники не планируется
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в Крыму на новогодние праздники не планируется, безопасность остается главным приоритетом, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Проведение массовых мероприятий в Крыму
не планируется, а безопасность крымчан остается главным приоритетом. Но это не значит, что наши гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику", - написал Аксенов
в своем Telegram-канале
.
По его словам, в Крыму с 1 декабря стартовала сезонная акция "Новый год в Крыму как дома".
"Акция проводится уже в третий раз, она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул", - подчеркнул глава республики.