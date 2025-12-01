В Крыму предотвратили убийство по заданию Киева старшего офицера МО

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ФСБ сообщила, что предотвратила в Крыму убийство по заданию Киева одного из старших офицеров Минобороны РФ, его хотели взорвать в личном автомобиле.
"Федеральной службой безопасности предотвращён террористический акт, готовившийся главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР) на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране и предупреждает, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.