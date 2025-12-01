Рейтинг@Mail.ru
В Крыму арестовали соучастника сорванной попытки убийства офицера МО - РИА Новости, 01.12.2025
07:46 01.12.2025 (обновлено: 09:12 01.12.2025)
В Крыму арестовали соучастника сорванной попытки убийства офицера МО
В Крыму арестовали соучастника сорванной попытки убийства офицера МО
Один из соучастников сорванной в Крыму попытки убийства офицера МО РФ арестован, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, республика крым, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму арестовали соучастника сорванной попытки убийства офицера МО

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один из соучастников сорванной в Крыму попытки убийства офицера МО РФ арестован, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что предотвратила в Крыму убийство по заданию украинской военной разведки одного из старших офицеров Минобороны РФ, его хотели взорвать в личном автомобиле. Агент Киева закладывал бомбу под автомашину, оказал сопротивление силовикам и был ликвидирован. По информации ФСБ, организатором этого сорванного теракта был сотрудник военной разведки Украины Рустем Фахриев.
"Один из его пособников, житель Республики Крым, задержан. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
