Суд заменил лидеру ОПГ в даркнете пожизненный срок на 23 года

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый апелляционный суд заменил организатору торговавшего наркотиками преступного сообщества в даркнете Станиславу Моисееву пожизненный срок на 23 года колонии, заявил в понедельник РИА Новости его адвокат Максим Довгань.

"Первый апелляционный суд удовлетворил жалобу защиты на приговор Мособлсуда и назначил Станиславу Моисееву вместо пожизненного лишения свободы 23 года колонии", - сказал собеседник агентства.

Год назад Мособлсуд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил Моисеева к пожизненному лишению свободы, а также назначил штраф в размере четыре миллиона рублей. Другим 15 фигурантам суд назначил сроки от 8 до 23 лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 16 миллионов рублей.

Как установил суд, с 2015 по 2018 год участники преступного сообщества торговали наркотиками в различных регионах России Белоруссии . Дилеры использовали при этом бесконтактный способ сбыта через тайники-закладки. При обысках сотрудники полиции изъяли более трех тонн наркотических и психотропных веществ.