Суд заменил лидеру ОПГ в даркнете пожизненный срок на 23 года - РИА Новости, 01.12.2025
22:46 01.12.2025
Суд заменил лидеру ОПГ в даркнете пожизненный срок на 23 года
Первый апелляционный суд заменил организатору торговавшего наркотиками преступного сообщества в даркнете Станиславу Моисееву пожизненный срок на 23 года... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
россия
белоруссия
московский областной суд
россия
белоруссия
Новости
ru-RU
происшествия, россия, белоруссия, московский областной суд
Происшествия, Россия, Белоруссия, Московский областной суд
Молоток судьи
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый апелляционный суд заменил организатору торговавшего наркотиками преступного сообщества в даркнете Станиславу Моисееву пожизненный срок на 23 года колонии, заявил в понедельник РИА Новости его адвокат Максим Довгань.
"Первый апелляционный суд удовлетворил жалобу защиты на приговор Мособлсуда и назначил Станиславу Моисееву вместо пожизненного лишения свободы 23 года колонии", - сказал собеседник агентства.
Год назад Мособлсуд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил Моисеева к пожизненному лишению свободы, а также назначил штраф в размере четыре миллиона рублей. Другим 15 фигурантам суд назначил сроки от 8 до 23 лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 16 миллионов рублей.
Как установил суд, с 2015 по 2018 год участники преступного сообщества торговали наркотиками в различных регионах России и Белоруссии. Дилеры использовали при этом бесконтактный способ сбыта через тайники-закладки. При обысках сотрудники полиции изъяли более трех тонн наркотических и психотропных веществ.
В зависимости от роли и степени участия злоумышленников признали виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, покушении на незаконный сбыт наркотиков. Кроме того, суд конфисковал в доход государства транспортные средства, земельные участки и недвижимость фигурантов, а также сохранил арест, наложенный на имущество, для исполнения приговора в части штрафов.
ПроисшествияРоссияБелоруссияМосковский областной суд
 
 
Заголовок открываемого материала