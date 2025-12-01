Юрист рассказал, что может грозить участникам драки на открытии ГУМ-катка

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Блогеру Суаду Муратовичу за драку на ГУМ-катке с Максимом Ситником, концертным директором певца Филиппа Киркорова, может грозить штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест сроком до 15 суток, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее в СМИ сообщали, что Ситник и Муратович устроили драку на открытии ГУМ-катка прямо на глазах у огромного количества людей. По данным СМИ, блогер якобы оскорбил концертного директора Киркорова , в свою очередь Ситник набросился на Муратовича.

"С точки зрения закона, такое поведение, выразившееся в нарушении общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, является мелким хулиганством. Ответственность за него установлена Кодексом об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток", - рассказал Хаминский

Юрист уточнил, что для привлечения Муратовича к ответственности Ситнику будет необходимо обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

"С учетом того, что за событием наблюдало большое количество людей, найти свидетелей правонарушения и доказать вину блогера не составит труда", - отметил Хаминский.

При этом, по оценке юриста, возможное обращение блогера в суд с обвинением Ситника в побоях вряд принесет результаты.

"По сути он первый начал. Если говорить о том, что ему ответили, применив силу, то блогер, конечно, может обратиться в мировой суд с частным обвинением о побоях, но вряд ли это даст какой-либо результат", - заключил юрист.