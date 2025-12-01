Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, что может грозить участникам драки на открытии ГУМ-катка - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/kriminal-2059031122.html
Юрист рассказал, что может грозить участникам драки на открытии ГУМ-катка
Юрист рассказал, что может грозить участникам драки на открытии ГУМ-катка - РИА Новости, 01.12.2025
Юрист рассказал, что может грозить участникам драки на открытии ГУМ-катка
Блогеру Суаду Муратовичу за драку на ГУМ-катке с Максимом Ситником, концертным директором певца Филиппа Киркорова, может грозить штраф в размере до 1 тысячи... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T19:55:00+03:00
2025-12-01T19:55:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
александр хаминский
филипп киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059031399_0:112:369:320_1920x0_80_0_0_c93130b3509608b1ecfd124b777b42b8.jpg
https://ria.ru/20251130/gum-katok-2058780735.html
https://ria.ru/20251122/primore-2056795925.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059031399_0:30:369:307_1920x0_80_0_0_108d23de36904d352b58580b8dc5f792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, александр хаминский, филипп киркоров
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Александр Хаминский, Филипп Киркоров
Юрист рассказал, что может грозить участникам драки на открытии ГУМ-катка

Муратовичу и Ситнику, подравшимся на открытии ГУМ-катка, грозит штраф или арест

© Кадр видео из соцсетейДрака на ГУМ-катке
Драка на ГУМ-катке - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Драка на ГУМ-катке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Блогеру Суаду Муратовичу за драку на ГУМ-катке с Максимом Ситником, концертным директором певца Филиппа Киркорова, может грозить штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест сроком до 15 суток, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее в СМИ сообщали, что Ситник и Муратович устроили драку на открытии ГУМ-катка прямо на глазах у огромного количества людей. По данным СМИ, блогер якобы оскорбил концертного директора Киркорова, в свою очередь Ситник набросился на Муратовича.
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. 30 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Москве на Красной площади открылся ГУМ-каток
30 ноября, 20:00
"С точки зрения закона, такое поведение, выразившееся в нарушении общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, является мелким хулиганством. Ответственность за него установлена Кодексом об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток", - рассказал Хаминский.
Юрист уточнил, что для привлечения Муратовича к ответственности Ситнику будет необходимо обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
"С учетом того, что за событием наблюдало большое количество людей, найти свидетелей правонарушения и доказать вину блогера не составит труда", - отметил Хаминский.
При этом, по оценке юриста, возможное обращение блогера в суд с обвинением Ситника в побоях вряд принесет результаты.
"По сути он первый начал. Если говорить о том, что ему ответили, применив силу, то блогер, конечно, может обратиться в мировой суд с частным обвинением о побоях, но вряд ли это даст какой-либо результат", - заключил юрист.
Ранее в пресс-службе ГУМ-катка сообщали, что каток на Красной площади откроется 1 декабря в Москве и будет работать до 1 марта. Он будет работать ежедневно с 09.00 до 23.30. Заключительный сеанс стартует в 22.30. Продолжительность каждого сеанса - один час. Добрая традиция ГУМ-катка - первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Приморье завели дело из-за драки школьников
22 ноября, 14:20
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваАлександр ХаминскийФилипп Киркоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала