На Урале полиция использует беспилотники для поимки закладчиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты начали использовать сотрудники полиции в Свердловской области для поимки закладчиков наркотиков, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

"Транспортные полицейские с помощью БПЛА выявили и задержали подозреваемых в сбыте героина… Помощь стражам магистралей оказывали специалисты недавно образованной в структуре управления на транспорте МВД России по УрФО группы применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов, которые осуществляли наблюдение за злоумышленниками с воздуха и фиксировали на видео противоправные действия последних", – рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, фигуранты делали "закладки" вблизи железнодорожных путей на станции Ревда , а оператору БПЛА потребовалось два дня, чтобы незаметно для них самих снять процесс совершения преступления.

Позднее в полиции установили личности подозреваемых – 46-летний мужчина, работающий на одном из местных сталелитейных предприятий, и его 44-летняя неработающая сожительница. Ранее проблем с законом фигурант не имел, а у его сожительницы, наоборот, оказалось три судимости за грабеж, применение насилия в отношении представителя власти, кражу, пояснили в управлении. В карманах куртки и брюк семейства нашли героин, общая масса которого составила 0,9 грамма, на момент задержания они успели оборудовать 20 тайников.

"В беседе с сыщиками задержанные признались, что сами являются наркозависимыми. Сбытом смертельного зелья, с их слов, они занимались примерно месяц, распространяя его на территории Ревды, в том числе в районе железнодорожных путей. По заданию куратора, который общался с ними в мессенджере, мужчина и женщина оставляли не менее 30 тайников в день, получая за это вознаграждение в сумме четырех тысяч рублей на двоих", – заявили в полиции.