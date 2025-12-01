Рейтинг@Mail.ru
На Урале полиция использует беспилотники для поимки закладчиков
19:10 01.12.2025
На Урале полиция использует беспилотники для поимки закладчиков
Беспилотные летательные аппараты начали использовать сотрудники полиции в Свердловской области для поимки закладчиков наркотиков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
ревда
урал
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ревда
урал
свердловская область
происшествия, ревда, урал, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ревда, Урал, Свердловская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Урале полиция использует беспилотники для поимки закладчиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты начали использовать сотрудники полиции в Свердловской области для поимки закладчиков наркотиков, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
"Транспортные полицейские с помощью БПЛА выявили и задержали подозреваемых в сбыте героина… Помощь стражам магистралей оказывали специалисты недавно образованной в структуре управления на транспорте МВД России по УрФО группы применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов, которые осуществляли наблюдение за злоумышленниками с воздуха и фиксировали на видео противоправные действия последних", – рассказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, фигуранты делали "закладки" вблизи железнодорожных путей на станции Ревда, а оператору БПЛА потребовалось два дня, чтобы незаметно для них самих снять процесс совершения преступления.
Позднее в полиции установили личности подозреваемых – 46-летний мужчина, работающий на одном из местных сталелитейных предприятий, и его 44-летняя неработающая сожительница. Ранее проблем с законом фигурант не имел, а у его сожительницы, наоборот, оказалось три судимости за грабеж, применение насилия в отношении представителя власти, кражу, пояснили в управлении. В карманах куртки и брюк семейства нашли героин, общая масса которого составила 0,9 грамма, на момент задержания они успели оборудовать 20 тайников.
"В беседе с сыщиками задержанные признались, что сами являются наркозависимыми. Сбытом смертельного зелья, с их слов, они занимались примерно месяц, распространяя его на территории Ревды, в том числе в районе железнодорожных путей. По заданию куратора, который общался с ними в мессенджере, мужчина и женщина оставляли не менее 30 тайников в день, получая за это вознаграждение в сумме четырех тысяч рублей на двоих", – заявили в полиции.
В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, время до суда они проведут под стражей.
