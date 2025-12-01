Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии бывший замглавы Алатыря получил срок за взятки - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 01.12.2025 (обновлено: 18:16 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/kriminal-2059003074.html
В Чувашии бывший замглавы Алатыря получил срок за взятки
В Чувашии бывший замглавы Алатыря получил срок за взятки - РИА Новости, 01.12.2025
В Чувашии бывший замглавы Алатыря получил срок за взятки
Бывший заместитель главы города Алатырь в Чувашии осужден на три года два месяца колонии общего режима за взятки от подрядчика, которому он пообещал помочь с... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:01:00+03:00
2025-12-01T18:16:00+03:00
происшествия
россия
алатырь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20251128/dagestan-2058260597.html
россия
алатырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, алатырь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алатырь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии бывший замглавы Алатыря получил срок за взятки

Бывший замглавы чувашского Алатыря получил три года колонии за взятки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Бывший заместитель главы города Алатырь в Чувашии осужден на три года два месяца колонии общего режима за взятки от подрядчика, которому он пообещал помочь с заключением контракта на работы в местном парке, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина, занимая должность начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации Алатыря, дважды получил взятку от бизнесмена. За деньги и имущество общей стоимостью 115 тысяч рублей заместитель главы города обещал помочь с заключением контракта с муниципалитетом на благоустройство детского парка и упростить процесс приемки и оплаты выполненных работ.
"Причастность осужденного к инкриминированному деянию доказана совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе показаниями свидетелей, изъятой документацией и другими материалами дела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального СУСК.
Осужденному назначили штраф в 2,8 миллиона рублей и три года и два месяца исправительной колонии общего режима. Также суд запретил ему занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет и шести месяцев.
Задержание депутата из Дагестана Изи Алиева по делу о коррупции в региональном Соцфонде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Дагестане депутата арестовали по делу о взятках
28 ноября, 09:47
 
ПроисшествияРоссияАлатырьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала