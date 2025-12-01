В Чувашии бывший замглавы Алатыря получил срок за взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Бывший заместитель главы города Алатырь в Чувашии осужден на три года два месяца колонии общего режима за взятки от подрядчика, которому он пообещал помочь с заключением контракта на работы в местном парке, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина, занимая должность начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации Алатыря, дважды получил взятку от бизнесмена. За деньги и имущество общей стоимостью 115 тысяч рублей заместитель главы города обещал помочь с заключением контракта с муниципалитетом на благоустройство детского парка и упростить процесс приемки и оплаты выполненных работ.
"Причастность осужденного к инкриминированному деянию доказана совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе показаниями свидетелей, изъятой документацией и другими материалами дела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального СУСК.
Осужденному назначили штраф в 2,8 миллиона рублей и три года и два месяца исправительной колонии общего режима. Также суд запретил ему занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет и шести месяцев.
В Дагестане депутата арестовали по делу о взятках
28 ноября, 09:47