17:09 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/kriminal-2058988956.html
Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары хочет, чтобы ее сын уехал в Израиль
россия, израиль, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф), самара, происшествия
Россия, Израиль, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ), Самара, Происшествия
Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары хочет, чтобы ее сын уехал в Израиль

Обвиняемая в убийстве деда Тархова хочет, чтобы ее сын уехал к отцу в Израиль

САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его супруги Екатерина Тархова заявила в суде, что хочет, чтобы ее сын уехал в Израиль к отцу, передает корреспондент из зала Самарского районного суда Самары.
В понедельник суд продлил арест Тарховой до февраля 2026 года.
"Я готова (чтобы сын уехал в Израиль - ред.), я хочу, чтобы ребенок жил с отцом", - сказала журналистам Тархова во время перерыва в судебном заседании.
Сейчас мальчик находится под опекой своей крестной Елены Братчиковой.
В суд также приехала бабушка из Израиля Лора Пасек. Тархова сообщила, что всегда уважала ее и тепло к ней относилась, хотя "жизнь внесла свои коррективы" и они перестали общаться.
Братчикова сообщила журналистам, что за 11 месяцев следствия отец так и не приехал в Россию, чтобы увидеться с сыном, но ребенок часто общается с бабушкой и отцом по видеосвязи. Пока Братчикова не понимает причин, по которым Тархова захотела отдать сына на воспитание отцу.
Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В СК РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии следствия, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.
Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.
В июне СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. По данным следствия, женщина, действуя в сговоре с внучкой Тарховых и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей. Киселевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), она находится под домашним арестом. От дачи показаний фигурантка отказалась.
Россия Израиль Виктор Тархов Следственный комитет России (СК РФ) Самара Происшествия
 
 
