В Самарской области возбудили дело об избиении девочки с инвалидностью
Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось, что подростки избили девочку с инвалидностью в Сызрани, сообщило СУСК России... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:41:00+03:00
2025-12-01T14:41:00+03:00
2025-12-01T15:16:00+03:00
происшествия
россия
сызрань
самарская область
россия
сызрань
самарская область
САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось, что подростки избили девочку с инвалидностью в Сызрани, сообщило СУСК России по Самарской области.
Ранее в социальных медиа сообщалось, что в ноябре в Сызрани
подростки избили 14-летнюю девочку с инвалидностью. В результате произошедшего потерпевшая лежала в больнице.
Ряд местных Telegram-каналов сообщал со ссылкой на маму пострадавшей, что девочку ударяли по голове, лицу и телу. Также у нее забрали сумку и телефон, поставили на колени и заставили извиняться. После случившегося мама девочки написала заявление в полицию, однако никакой реакции от правоохранителей до сих пор якобы не последовало.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ
(хулиганство)", - сообщило региональное СУСК России в Telegram-канале
. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
В областном ГУМВД России сообщили, что межмуниципальное управление МВД России "Сызранское" проводит проверку по заявлению местной жительницы. Участники конфликта установлены и опрошены, добавили в ведомстве.