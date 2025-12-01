В Самарской области возбудили дело об избиении девочки с инвалидностью

САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось, что подростки избили девочку с инвалидностью в Сызрани, сообщило СУСК России по Самарской области.

Ряд местных Telegram-каналов сообщал со ссылкой на маму пострадавшей, что девочку ударяли по голове, лицу и телу. Также у нее забрали сумку и телефон, поставили на колени и заставили извиняться. После случившегося мама девочки написала заявление в полицию, однако никакой реакции от правоохранителей до сих пор якобы не последовало.