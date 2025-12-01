Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области возбудили дело об избиении девочки с инвалидностью
14:41 01.12.2025 (обновлено: 15:16 01.12.2025)
В Самарской области возбудили дело об избиении девочки с инвалидностью
В Самарской области возбудили дело об избиении девочки с инвалидностью - РИА Новости, 01.12.2025
В Самарской области возбудили дело об избиении девочки с инвалидностью
Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось, что подростки избили девочку с инвалидностью в Сызрани, сообщило СУСК России... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
россия
сызрань
самарская область
россия
сызрань
самарская область
происшествия, россия, сызрань, самарская область
Происшествия, Россия, Сызрань, Самарская область
В Самарской области возбудили дело об избиении девочки с инвалидностью

Самарский СК возбудил дело после публикаций об избиении девочки с инвалидностью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось, что подростки избили девочку с инвалидностью в Сызрани, сообщило СУСК России по Самарской области.
Ранее в социальных медиа сообщалось, что в ноябре в Сызрани подростки избили 14-летнюю девочку с инвалидностью. В результате произошедшего потерпевшая лежала в больнице.
ПроисшествияРоссияСызраньСамарская область
 
 
