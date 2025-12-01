Рейтинг@Mail.ru
Пока нельзя сказать, стал ли Киев договороспособнее, считает Песков - РИА Новости, 01.12.2025
12:44 01.12.2025
Пока нельзя сказать, стал ли Киев договороспособнее, считает Песков
Пока нельзя сказать, стал ли Киев договороспособнее, считает Песков - РИА Новости, 01.12.2025
Пока нельзя сказать, стал ли Киев договороспособнее, считает Песков
Пока невозможно ответить на вопрос о том, стала ли Украина более договороспособной на фоне коррупционного скандала и отставок, заявил журналистам... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
украина
россия
андрей ермак
дмитрий песков
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, андрей ермак, дмитрий песков, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича, киев
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича, Киев
Пока нельзя сказать, стал ли Киев договороспособнее, считает Песков

Песков: пока нельзя сказать, стал ли Киев договороспособнее на фоне скандала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пока невозможно ответить на вопрос о том, стала ли Украина более договороспособной на фоне коррупционного скандала и отставок, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока не могу ответить на этот вопрос, пока на него ответить невозможно", - сказал Песков.
Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Экс-глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ
