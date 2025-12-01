https://ria.ru/20251201/kreml-2058904133.html
Песков назвал причастность Украины к атаке на КТК очевидной
Песков назвал причастность Украины к атаке на КТК очевидной - РИА Новости, 01.12.2025
Песков назвал причастность Украины к атаке на КТК очевидной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает очевидным фактом причастность Киева к атаке на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:40:00+03:00
2025-12-01T12:40:00+03:00
2025-12-01T12:44:00+03:00
в мире
россия
киев
дмитрий песков
мид казахстана
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000148624_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_65f44c02d7e20a936712388cc3506fbc.jpg
https://ria.ru/20251201/mid-2058843189.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000148624_141:0:1273:849_1920x0_80_0_0_844b461528054b522ffa13cff407aa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, дмитрий песков, мид казахстана, украина
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков, МИД Казахстана, Украина
Песков назвал причастность Украины к атаке на КТК очевидной
Песков назвал очевидным фактом причастность Киева к атаке на КТК