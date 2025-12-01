Рейтинг@Mail.ru
12:40 01.12.2025 (обновлено: 12:44 01.12.2025)
Песков назвал причастность Украины к атаке на КТК очевидной
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает очевидным фактом причастность Киева к атаке на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
По данным консорциума, 29 ноября 2025 года в 04.06 мск в акватории морского терминала КТК произошло целенаправленное террористическое нападение с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, и его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. МИД Казахстана выразил протест в связи с этой атакой.
"Совершенно очевидный факт, что это была за атака. Абсолютно очевидный факт. И, безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры - это практика, которая продолжается", - сказал Песков журналистам.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК
Вчера, 09:19
 
Заголовок открываемого материала