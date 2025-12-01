Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о введении мер после взрыва СВУ в Красногорске
12:35 01.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о введении мер после взрыва СВУ в Красногорске
В Кремле ответили на вопрос о введении мер после взрыва СВУ в Красногорске - РИА Новости, 01.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о введении мер после взрыва СВУ в Красногорске
Российские спецслужбы принимают необходимые меры безопасности, но ситуация требует дополнительной бдительности среди взрослых и детей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:35:00+03:00
2025-12-01T12:35:00+03:00
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия, красногорск, московская область (подмосковье), дмитрий песков, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кремле ответили на вопрос о введении мер после взрыва СВУ в Красногорске

Песков заявил, что ситуация со взрывом СВУ в Красногорске требует бдительности

Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы принимают необходимые меры безопасности, но ситуация требует дополнительной бдительности среди взрослых и детей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали вопрос, считают в Кремле, что нужно ввести какие-то дополнительные меры со стороны правоохранительных органов или других инстанций, чтобы ситуация с мальчиком, лишившимся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, больше не повторилась.
"Что касается мер по обеспечению безопасности, это наша специальная служба, и так эти меры принимают. Конечно, ситуация требует дополнительной бдительности среди граждан, среди детей, конечно, и взрослых, и в школе", - сказал Песков журналистам.
Двенадцатого ноября СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказывала, что пострадавший мальчик находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
РоссияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковКсения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
