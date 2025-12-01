В Кремле ответили на вопрос о введении мер после взрыва СВУ в Красногорске

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы принимают необходимые меры безопасности, но ситуация требует дополнительной бдительности среди взрослых и детей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали вопрос, считают в Кремле, что нужно ввести какие-то дополнительные меры со стороны правоохранительных органов или других инстанций, чтобы ситуация с мальчиком, лишившимся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, больше не повторилась.
"Что касается мер по обеспечению безопасности, это наша специальная служба, и так эти меры принимают. Конечно, ситуация требует дополнительной бдительности среди граждан, среди детей, конечно, и взрослых, и в школе", - сказал Песков журналистам.
Двенадцатого ноября СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказывала, что пострадавший мальчик находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.