Атака на танкеры показывает суть киевского режима, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2025
12:33 01.12.2025 (обновлено: 12:53 01.12.2025)
Атака на танкеры показывает суть киевского режима, заявил Песков
Атака на танкеры в территориальных водах Турции показывает суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новости
в мире, турция, россия, дмитрий песков, черное море, мария захарова
В мире, Турция, Россия, Дмитрий Песков, Черное море, Мария Захарова
Атака на танкеры показывает суть киевского режима, заявил Песков

Песков: атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Атака на танкеры в территориальных водах Турции показывает суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов, поэтому это абсолютно лишний раз показывает суть киевского режима", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с нападением на танкеры в территориальных водах Турции.
Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ
30 ноября, 22:35
В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Граждане России находились на атакованных ВСУ танкерах, сообщил источник
30 ноября, 17:08
 
