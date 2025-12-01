Атака на танкеры показывает суть киевского режима, заявил Песков

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Атака на танкеры в территориальных водах Турции показывает суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.