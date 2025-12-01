https://ria.ru/20251201/kreml-2058901837.html
Песков рассказал о графике Путина на ближайшие дни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал график российского лидера Владимира Путина на ближайшие дни совсем перегруженным, неделя будет сложной. РИА Новости, 01.12.2025
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
