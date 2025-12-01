Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о графике Путина на ближайшие дни - РИА Новости, 01.12.2025
12:31 01.12.2025 (обновлено: 12:59 01.12.2025)
Песков рассказал о графике Путина на ближайшие дни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал график российского лидера Владимира Путина на ближайшие дни совсем перегруженным, неделя будет сложной. РИА Новости, 01.12.2025
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о графике Путина на ближайшие дни

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал график российского лидера Владимира Путина на ближайшие дни совсем перегруженным, неделя будет сложной.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию.
"График совсем перегружен. Тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне", - сказал Песков.
По его словам, неделя будет сложной.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с главой МИД Китая
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
