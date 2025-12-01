https://ria.ru/20251201/kreml-2058901704.html
В Кремле прокомментировали прогнозы по курсу США по отношению к России
В Кремле прокомментировали прогнозы по курсу США по отношению к России - РИА Новости, 01.12.2025
В Кремле прокомментировали прогнозы по курсу США по отношению к России
Прогнозы по будущему курсу США по отношению к России пока давать преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:31:00+03:00
2025-12-01T12:31:00+03:00
2025-12-01T12:31:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20251130/tramp-2058676117.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прогнозы по курсу США по отношению к России
Песков назвал прогнозы курса США по отношению к России преждевременными