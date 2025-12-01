https://ria.ru/20251201/kreml-2058900515.html
В Кремле не исключили заявления по итогам встречи Путина с Уиткоффом
В Кремле не исключили заявления по итогам встречи Путина с Уиткоффом
В Кремле не исключили заявления для СМИ по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. РИА Новости, 01.12.2025
В Кремле не исключили заявления по итогам встречи Путина с Уиткоффом
Песков допустил заявления по итогам встречи Путина с Уиткоффом