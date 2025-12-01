Студента из Краснодара заподозрили в разработке вредоносного приложения

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Полиция задержала студента из Краснодара, разработавшего вредоносное приложение, относящееся к семейству ClayRat, и зарегистрировавшего более 140 доменных имён, каждое из которых использовалось для администрирования вредоносной платформы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Сотрудниками УБК МВД России совместно с ОБК УМВД России по Кировской области и при поддержке коллег из Краснодарского края задержан разработчик вредоносной программы, относящейся к семейству ClayRat", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задержанным оказался студент из Краснодара, который разработал вредоносное приложение в формате .apk. Доступ к функционалу ClayRat предоставлялся по подписке: 90 долларов в неделю, 300 долларов в месяц или 15% от полученного дохода. Вся необходимая инфраструктура размещалась на выделенных доменах.
"По имеющимся данным, злоумышленник зарегистрировал более 144 доменных имён, каждое из которых использовалось для администрирования вредоносной платформы", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в МВД напомнили, что даже эксперименты с разработкой или тестированием вредоносного кода могут повлечь уголовную ответственность по статье 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
Эксперты рассказали об излюбленных схемах мошенников этой осенью
14 ноября, 04:56