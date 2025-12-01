Студента из Краснодара заподозрили в разработке вредоносного приложения

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Полиция задержала студента из Краснодара, разработавшего вредоносное приложение, относящееся к семейству ClayRat, и зарегистрировавшего более 140 доменных имён, каждое из которых использовалось для администрирования вредоносной платформы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.