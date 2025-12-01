https://ria.ru/20251201/kosmos-2059015953.html
"Роскосмос" показал фото расколовшегося на части крупнейшего айсберга
"Роскосмос" показал фото расколовшегося на части крупнейшего айсберга - РИА Новости, 01.12.2025
"Роскосмос" показал фото расколовшегося на части крупнейшего айсберга
Российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" сделал снимок расколовшегося айсберга, дрейфующего в Атлантическом океане. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:38:00+03:00
2025-12-01T18:38:00+03:00
2025-12-01T19:37:00+03:00
атлантический океан
роскосмос
наука
в мире
космос
космос - риа наука
айсберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059012701_0:277:960:817_1920x0_80_0_0_f4350572e679cb3887e8fb91b8a1ce2f.jpg
https://ria.ru/20251127/kosmos-2058117600.html
атлантический океан
космос
айсберг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059012701_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_8ed99ef079b22c402dbfdeae396cd403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атлантический океан, роскосмос, в мире, космос, космос - риа наука, айсберг
Атлантический океан, Роскосмос, Наука, В мире, Космос, Космос - РИА Наука, айсберг
"Роскосмос" показал фото расколовшегося на части крупнейшего айсберга
Роскосмос показал фото расколовшегося на части крупнейшего в мире айсберга А23а