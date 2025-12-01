Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал фото расколовшегося на части крупнейшего айсберга
01.12.2025
"Роскосмос" показал фото расколовшегося на части крупнейшего айсберга
Российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" сделал снимок расколовшегося айсберга, дрейфующего в Атлантическом океане. РИА Новости, 01.12.2025
© Роскосмос/TelegramСнимок дрейфующего в Атлантическом океане айсберга, расколовшегося на части
Снимок дрейфующего в Атлантическом океане айсберга, расколовшегося на части
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" сделал снимок расколовшегося айсберга, дрейфующего в Атлантическом океане.
"Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото", — написал "Роскосмос" в Telegram-канале.
Площадь айсберга, считающегося самым большим на планете, почти в два раза превышает размеры Санкт-Петербурга. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. А в середине ноября 2023 года снова начал движение, его вынесло на чистую воду при дрейфе.
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Инопланетный корабль" удивил ученых новой загадочной особенностью
27 ноября, 17:25
 
