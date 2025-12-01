Рейтинг@Mail.ru
Нижегородских чиновников будут премировать за сообщения о попытке подкупа - РИА Новости, 01.12.2025
13:33 01.12.2025
Нижегородских чиновников будут премировать за сообщения о попытке подкупа
Нижегородских чиновников будут премировать за сообщения о попытке подкупа
нижегородская область
россия
политика
нижегородская область
россия
нижегородская область, россия, политика
Нижегородская область, Россия, Политика
© iStock.com / Pattanaphong KhuankaewОтказ от взятки в конверте
Отказ от взятки в конверте - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© iStock.com / Pattanaphong Khuankaew
Отказ от взятки в конверте. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Чиновники из Нижегородской области, сообщающие о попытках их склонения к коррупции, будут получать премию в размере половины зарплаты, следует из указа губернатора области.
"В случае уведомления лицом, замещающим государственную должность, губернатора о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений, лицу… производится выплата единовременного поощрения в размере 50% одного месячного денежного содержания", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте областного правительства.
"Премия за честность" полагается служащим исполнительных органов Нижегородской области, для которых губернатор является представителем нанимателя.
Соответствующие изменения внесены в положение об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области в исполнительных органах региона. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.
К коррупционным правонарушениям, согласно УК РФ, относятся злоупотребление полномочиями, получение взятки и коммерческий подкуп.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Сотрудника СУСК по Кемеровской области задержали по делу о взятке
Вчера, 11:31
 
Нижегородская областьРоссияПолитика
 
 
