Нижегородских чиновников будут премировать за сообщения о попытке подкупа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Чиновники из Нижегородской области, сообщающие о попытках их склонения к коррупции, будут получать премию в размере половины зарплаты, следует из указа губернатора области.

"В случае уведомления лицом, замещающим государственную должность, губернатора о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений, лицу… производится выплата единовременного поощрения в размере 50% одного месячного денежного содержания", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте областного правительства.

"Премия за честность" полагается служащим исполнительных органов Нижегородской области , для которых губернатор является представителем нанимателя.

Соответствующие изменения внесены в положение об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области в исполнительных органах региона. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.