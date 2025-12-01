https://ria.ru/20251201/korgi-2058964115.html
В Люберцах корги выбросили в мусорный контейнер
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Собаку породы корги выбросили на мусорку в подмосковных Люберцах, ей уже нашли новый дом, женщину, которая оставила животное, пытаются найти жители поселка, рассказала РИА Новости очевидица, мать которой спасла собаку.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в мусорном контейнере найдена собака породы корги. Как рассказала одна из местных жительниц в комментарии к посту, после просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что собаку выкинула неизвестная женщина.
«
"Собаку нашла моя мама в субботу утром. Хозяев ей нашли новых в тот же день. Мы в местной группе нашего поселка сбросили фото собаки и вот так через соседей нашли ей хозяев. Теперь пытаемся найти женщину, которая выбросила её. Завтра к участковому мама идет писать заявление", - отметила женщина.