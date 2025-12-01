https://ria.ru/20251201/kompanija-operator-2058911782.html
Оператор танкера Mersin рассказал о сотрудничестве с Сенегалом после ЧП
2025-12-01T13:11:00+03:00
2025-12-01T13:11:00+03:00
2025-12-01T16:08:00+03:00
Оператор танкера Mersin поддерживает расследование инцидента в Сенегале