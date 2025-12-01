Глава Колумбии назвал закрытие воздушного пространства Венесуэлы незаконным

Колумбийский лидер подчеркнул в связи с этим, что Совет Безопасности ООН не давал разрешения на военные действия над территорией южноамериканской страны, а сенат США не санкционировал вооружённое вторжение. Президента Трампа он призвал "вернуться к уважению международного правового порядка".