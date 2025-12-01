https://ria.ru/20251201/kolumbija-2058819057.html
Глава Колумбии назвал закрытие воздушного пространства Венесуэлы незаконным
МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Объявленное США закрытие воздушного пространства Венесуэлы является незаконным, заявил президент Колумбии Густаво Петро, призвав Международную организацию гражданской авиации ИКАО и европейские власти незамедлительно вмешаться в ситуацию.
Президент США Дональд Трамп
29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой
и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН
и Международной организации гражданской авиации (ИКАО
) с призывом осудить заявление Вашингтона
, которое, по утверждению Каракаса
, представляет собой угрозу применения силы.
"Закрытие воздушного пространства Венесуэлы является полностью незаконным. ИКАО должна собраться немедленно. Генеральный секретарь ИКАО должен немедленно созвать Ассамблею", - написал Петро
в своем блоге в соцсети X
.
Колумбийский лидер подчеркнул в связи с этим, что Совет Безопасности ООН не давал разрешения на военные действия над территорией южноамериканской страны, а сенат США не санкционировал вооружённое вторжение. Президента Трампа он призвал "вернуться к уважению международного правового порядка".
"Прошу Европейский союз во имя соглашения, достигнутого между Европейским союзом и Латинской Америкой
и Карибским регионом, распорядиться о нормализации рейсов в Венесуэлу или оштрафовать компании, которые этого не сделают. Прошу все страны Латинской Америки и Карибского региона возобновить свои обычные рейсы", - добавил Петро.
В отношении колумбийских авиаперевозчиков президент заявил, что компании, отказывающиеся выполнять обязательства, "должны быть наказаны".
"Человечество должно быть свободным летать, а небо - быть открытым во всём мире", - заключил политик.