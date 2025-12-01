Рейтинг@Mail.ru
Глава Колумбии назвал закрытие воздушного пространства Венесуэлы незаконным - РИА Новости, 01.12.2025
02:24 01.12.2025
Глава Колумбии назвал закрытие воздушного пространства Венесуэлы незаконным
Объявленное США закрытие воздушного пространства Венесуэлы является незаконным, заявил президент Колумбии Густаво Петро, призвав Международную организацию... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
сша
венесуэла
латинская америка
густаво петро
дональд трамп
международная организация гражданской авиации
оон
в мире, сша, венесуэла, латинская америка, густаво петро, дональд трамп, международная организация гражданской авиации, оон
В мире, США, Венесуэла, Латинская Америка, Густаво Петро, Дональд Трамп, Международная организация гражданской авиации, ООН
© AP Photo / Susan WalshГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Объявленное США закрытие воздушного пространства Венесуэлы является незаконным, заявил президент Колумбии Густаво Петро, призвав Международную организацию гражданской авиации ИКАО и европейские власти незамедлительно вмешаться в ситуацию.
Президент США Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
29 ноября, 16:04
"Закрытие воздушного пространства Венесуэлы является полностью незаконным. ИКАО должна собраться немедленно. Генеральный секретарь ИКАО должен немедленно созвать Ассамблею", - написал Петро в своем блоге в соцсети X.
Колумбийский лидер подчеркнул в связи с этим, что Совет Безопасности ООН не давал разрешения на военные действия над территорией южноамериканской страны, а сенат США не санкционировал вооружённое вторжение. Президента Трампа он призвал "вернуться к уважению международного правового порядка".
"Прошу Европейский союз во имя соглашения, достигнутого между Европейским союзом и Латинской Америкой и Карибским регионом, распорядиться о нормализации рейсов в Венесуэлу или оштрафовать компании, которые этого не сделают. Прошу все страны Латинской Америки и Карибского региона возобновить свои обычные рейсы", - добавил Петро.
В отношении колумбийских авиаперевозчиков президент заявил, что компании, отказывающиеся выполнять обязательства, "должны быть наказаны".
"Человечество должно быть свободным летать, а небо - быть открытым во всём мире", - заключил политик.
Каракас - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство
29 ноября, 22:32
 
В миреСШАВенесуэлаЛатинская АмерикаГуставо ПетроДональд ТрампМеждународная организация гражданской авиацииООН
 
 
