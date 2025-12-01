https://ria.ru/20251201/kitay-2059032280.html
Лавров проведет встречу с Ван И во вторник
Лавров проведет встречу с Ван И во вторник - РИА Новости, 01.12.2025
Лавров проведет встречу с Ван И во вторник
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник встречу с китайским коллегой Ван И, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 01.12.2025
россия
ван и (политик)
сергей лавров
россия
Лавров проведет встречу с Ван И во вторник
Лавров проведет встречу с главой МИД КНР Ван И во вторник