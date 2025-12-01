Рейтинг@Mail.ru
МИД Казахстана сообщил о визите председателя Евросовета в республику - РИА Новости, 01.12.2025
20:31 01.12.2025
МИД Казахстана сообщил о визите председателя Евросовета в республику
МИД Казахстана сообщил о визите председателя Евросовета в республику
Глава МИД Казахстана сообщил, что председатель Евросовета Кошта посетит республику 3 декабря и проведет переговоры с президентом
2025
МИД Казахстана сообщил о визите председателя Евросовета в республику

МИД Казахстана сообщил о визите председателя Евросовета Кошта в республику

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Европейского совета Антониу Кошта
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Европейского совета Антониу Кошта. Архивное фото
Глава МИД Казахстана сообщил, что председатель Евросовета Кошта посетит республику 3 декабря и проведет переговоры с президентом
 
