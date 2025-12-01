https://ria.ru/20251201/kirgiziya-2059035644.html
МИД Казахстана сообщил о визите председателя Евросовета в республику
Глава МИД Казахстана сообщил, что председатель Евросовета Кошта посетит республику 3 декабря и проведет переговоры с президентом РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:31:00+03:00
