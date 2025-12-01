Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК Киргизии назвали итоговую явку избирателей на парламентских выборах - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/kirgiziya-2058831113.html
В ЦИК Киргизии назвали итоговую явку избирателей на парламентских выборах
В ЦИК Киргизии назвали итоговую явку избирателей на парламентских выборах - РИА Новости, 01.12.2025
В ЦИК Киргизии назвали итоговую явку избирателей на парламентских выборах
Итоговая явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Киргизии составила 36,9%, такие данные приводит автоматическая информационная избирательная... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T07:34:00+03:00
2025-12-01T07:34:00+03:00
в мире
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058741526_0:106:3228:1922_1920x0_80_0_0_2a216eb8c41ab21acb0312801465c887.jpg
https://ria.ru/20251201/vybory-2058828027.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058741526_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_ee415128bf8b7f666dbb31395f23ab87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
В ЦИК Киргизии назвали итоговую явку избирателей на парламентских выборах

ЦИК Киргизии: итоговая явка избирателей на парламентских выборах составила 36,9%

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкГолосование на выборах в парламент Киргизии
Голосование на выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах в парламент Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 1 дек - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Киргизии составила 36,9%, такие данные приводит автоматическая информационная избирательная система ЦИК республики.
По данным ЦИК, на участки пришли 1 миллион 584 тысячи человек, что составляет 36,9% от общего числа избирателей. Это почти на 2% больше, чем на предыдущих выборах законодательного собрания в 2021 году.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек.
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Выборы в парламент Киргизии были демократичными, заявили в миссии СНГ
Вчера, 06:27
 
В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала