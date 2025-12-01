https://ria.ru/20251201/kirgiziya-2058831113.html
В ЦИК Киргизии назвали итоговую явку избирателей на парламентских выборах
в мире
киргизия
садыр жапаров
киргизия
2025
Новости
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
БИШКЕК, 1 дек - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Киргизии составила 36,9%, такие данные приводит автоматическая информационная избирательная система ЦИК республики.
По данным ЦИК, на участки пришли 1 миллион 584 тысячи человек, что составляет 36,9% от общего числа избирателей. Это почти на 2% больше, чем на предыдущих выборах законодательного собрания в 2021 году.
Депутаты парламента Киргизии
25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров
издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек.