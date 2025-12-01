https://ria.ru/20251201/kiev-2058945754.html
СМИ: Украина хочет получить от ЕС еще миллиард евро для закупок оружия США
СМИ: Украина хочет получить от ЕС еще миллиард евро для закупок оружия США - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ: Украина хочет получить от ЕС еще миллиард евро для закупок оружия США
Киев хочет получить от Европы еще около 1 миллиарда евро до конца 2025 года для закупок американского оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на посла... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:09:00+03:00
2025-12-01T15:09:00+03:00
2025-12-01T15:09:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058882273.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, нато
В мире, Украина, Киев, США, НАТО
СМИ: Украина хочет получить от ЕС еще миллиард евро для закупок оружия США
Bloomberg: Киев рассчитывает получить от ЕС миллиард евро для закупок оружия США