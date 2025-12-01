Рейтинг@Mail.ru
15:09 01.12.2025
СМИ: Украина хочет получить от ЕС еще миллиард евро для закупок оружия США
СМИ: Украина хочет получить от ЕС еще миллиард евро для закупок оружия США
СМИ: Украина хочет получить от ЕС еще миллиард евро для закупок оружия США

Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киев хочет получить от Европы еще около 1 миллиарда евро до конца 2025 года для закупок американского оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на посла Украины при НАТО Алену Гетманчук.
"По словам посла страны в НАТО, Украина рассчитывает получить около 1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов США - ред.) дополнительного европейского финансирования до конца года для финансирования закупок оружия США", - говорится в сообщении.
Гетманчук в интервью Блумберг добавила, что в Киеве были бы чрезвычайно признательны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла бесперебойно получать технику по программе PURL.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа, сообщили СМИ
