Украинский агент собирался убить одного из российских генералов - РИА Новости, 01.12.2025
08:32 01.12.2025 (обновлено: 09:14 01.12.2025)
Украинский агент собирался убить одного из российских генералов
Киев хотел убить одного из российских генералов, следует из аудиозаписи инструктажа сотрудником военной разведки Украины своего агента в Крыму, аудиозапись была РИА Новости, 01.12.2025
ФСБ: украинский агент в Крыму собирался убить одного из российских генералов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киев хотел убить одного из российских генералов, следует из аудиозаписи инструктажа сотрудником военной разведки Украины своего агента в Крыму, аудиозапись была обнародована в видеоролике ФСБ.
"Давай просто кого-то там убьем, какой-то генерал", - говорит сотрудник украинской военной разведки. "Я понял, все так легко и просто", - отвечает агент. "А что?" - спрашивает украинский куратор. "Да что, что. Генерала", - отвечает агент. Видеоролик был показан телеканалом RT.
ФСБ сообщила, что предотвратила в Крыму убийство по заданию украинской военной разведки одного из старших офицеров Минобороны РФ, его хотели взорвать в личном автомобиле. Агент Киева закладывал бомбу под автомашину, оказал сопротивление силовикам и был ликвидирован. Соучастник попытки теракта арестован. По информации ФСБ, организатором этого сорванного теракта был сотрудник военной разведки Украины Рустем Фахриев.
