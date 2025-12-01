Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
21:21 01.12.2025 (обновлено: 00:09 02.12.2025)
Названа первая звезда недели в НХЛ
Канадский нападающий "Даллас Старз" Уайатт Джонстон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
© пресс-служба клуба "Даллас Старз"Уайатт Джонстон
Уайатт Джонстон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© пресс-служба клуба "Даллас Старз"
Уайатт Джонстон. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Канадский нападающий "Даллас Старз" Уайатт Джонстон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
На минувшей неделе Джонстон поучаствовал в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 9 (5+4) очков. Во встрече с "Ютой Маммот" (4:3) он забросил победную шайбу, а в матче с "Оттавой Сенаторз" (6:1) оформил хет-трик.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
Даллас
6 : 1
Оттава
21:58 • Маврик Бург
(Илья Любушкин, Оскар Бек)
29:20 • Джейсон Робертсон
35:33 • Уайтт Джонстон
(Микко Рантанен, Джейсон Робертсон)
42:52 • Уайтт Джонстон
(Микко Рантанен, Роопе Хинц)
47:24 • Джейми Бенн
(Микко Рантанен, Уайтт Джонстон)
55:41 • Уайтт Джонстон
(Роопе Хинц, Джейсон Робертсон)
28:36 • Джейк Сэндерсон
(Дэвид Перрон, Ник Казинс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Второй звездой недели стал канадский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел с 8 (6+2) очками в четырех встречах. Его шайбы в матчах с "Филадельфией Флайерз" (3:0) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:1) стали победными.
Третьей звездой признан канадский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон, который также набрал 8 (4+4) очков в четырех матчах и забросил победные шайбы во встречах с "Коламбус Блю Джекетс" (5:1) и "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1).
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Гол и три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" крупно победить в матче НХЛ
