Названа первая звезда недели в НХЛ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Канадский нападающий "Даллас Старз" Уайатт Джонстон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
На минувшей неделе Джонстон поучаствовал в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 9 (5+4) очков. Во встрече с "Ютой Маммот" (4:3) он забросил победную шайбу, а в матче с "Оттавой Сенаторз" (6:1) оформил хет-трик.
01 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
21:58 • Маврик Бург
(Илья Любушкин, Оскар Бек)
29:20 • Джейсон Робертсон
35:33 • Уайтт Джонстон
42:52 • Уайтт Джонстон
47:24 • Джейми Бенн
(Микко Рантанен, Уайтт Джонстон)
55:41 • Уайтт Джонстон
28:36 • Джейк Сэндерсон
Второй звездой недели стал канадский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел с 8 (6+2) очками в четырех встречах. Его шайбы в матчах с "Филадельфией Флайерз" (3:0) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:1) стали победными.
Третьей звездой признан канадский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон, который также набрал 8 (4+4) очков в четырех матчах и забросил победные шайбы во встречах с "Коламбус Блю Джекетс" (5:1) и "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1).