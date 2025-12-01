Рейтинг@Mail.ru
18:28 01.12.2025
В Подмосковье директора детсада будут судить за хищение
В Подмосковье директора детсада будут судить за хищение
происшествия, московская область (подмосковье), балашиха
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха
В Подмосковье директора детсада будут судить за хищение

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Двое мужчин, обвиняемых в хищении более 49 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Образование" по поддержке детских садов, предстанут перед судом, сообщает прокуратура Московской области.
По версии следствия, в 2021–2022 годах директор частного детского сада в Балашихе совместно с соучастником через поддельные документы украли более 49 миллионов рублей, выделенных на господдержку частных детских садов в рамках реализации национального проекта "Образование". Деньги предназначались для возмещения затрат по присмотру и уходу за детьми, на выплату зарплат, содержание имущества и аренду помещений для детского сада.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Омской области подрядчик осужден за хищение 2,7 миллиона рублей
6 ноября, 16:40
Директор и соучастник обвиняются в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество).
"Уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В отношении других членов организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Экс-главу "Пеленгатора" осудили за хищение 195 миллиона рублей
6 октября, 16:00
 
