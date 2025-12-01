https://ria.ru/20251201/katok-2059040928.html
В московском парке Горького открылся каток
В московском парке Горького открылся каток
Торжественное открытие катка в парке Горького состоялось в Москве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Торжественное открытие катка в парке Горького состоялось в Москве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры, каток впервые расположили перед аркой главного входа в парк.
"В этом году мы впервые размещаем каток именно перед входом в парк Горького с достаточно такой серьезной дизайнерской, тематической группой. Это сделано в виде вокзала, потому что мы хотели бы, чтобы люди, которые приходили на каток, окунулись в атмосферу путешествия", - рассказал журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
На открытии прошел флешмоб от "Молодежи Москвы", они исполнили танец под песню "Моя Москва" вместе с первыми посетителями катка.
"Площадь катка более двух тысяч квадратных метров. Он вмещает 300 катающихся единовременно. И для удобства мы в этом году решили сделать несколько сеансов. Сеансов будет семь. Они будут с 9.30 до 23.00. И стоимость билета – от 450 рублей. Все льготы, которые обычно предоставлял Парк Горького на катке, будут сохранены", - отметила директор Парка Горького Елена Лупина.