11:50 01.12.2025
Золушка на льду и сказочные звери: в Москве открылся ГУМ-каток
Золушка на льду и сказочные звери: в Москве открылся ГУМ-каток
фото, фото, виктория синицина, никита кацалапов, татьяна навка, москва, россия
Фото, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Москва, Россия

Золушка на льду и сказочные звери: в Москве открылся ГУМ-каток

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Москве торжественно открылся ГУМ-каток на Красной площади.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

В Москве торжественно открылся ГУМ-каток на Красной площади.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 11
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий

Новый сезон стал юбилейным, площадка заработала для посетителей в 20-й раз.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

Новый сезон стал юбилейным, площадка заработала для посетителей в 20-й раз.

© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
2 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Каток открылся выступлением на льду, в котором приняли участие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира Маргарита Дробязко.

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Каток открылся выступлением на льду, в котором приняли участие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира Маргарита Дробязко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также гостям представили фрагмент главной премьеры зимнего сезона от олимпийской чемпионки в танцах на льду, продюсера Татьяны Навки — шоу "Золушка".


Открытие ГУМ-катка на Красной площади

Также гостям представили фрагмент главной премьеры зимнего сезона от олимпийской чемпионки в танцах на льду, продюсера Татьяны Навки — шоу "Золушка".


© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 2025 году источником вдохновения для преображения ГУМ-катка стала знаменитая дымковская игрушка — яркий глиняный сувенир родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве

В 2025 году источником вдохновения для преображения ГУМ-катка стала знаменитая дымковская игрушка — яркий глиняный сувенир родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 11
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий

Веселые барышни, всадники, сказочные звери и птицы создают живую и самобытную атмосферу, объединившую современность и культурное наследие.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

Веселые барышни, всадники, сказочные звери и птицы создают живую и самобытную атмосферу, объединившую современность и культурное наследие.

© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
6 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участницы представления на открытии ГУМ-катка.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

На фото: участницы представления на открытии ГУМ-катка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На протяжении всей зимы на катке планируются различные мастер-классы.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

На протяжении всей зимы на катке планируются различные мастер-классы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: посетительница ГУМ-катка.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

На фото: посетительница ГУМ-катка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 11
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий

ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 1 декабря по 1 марта с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс стартует в 22:30. Продолжительность каждого сеанса — один час.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 1 декабря по 1 марта с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс стартует в 22:30. Продолжительность каждого сеанса — один час.

© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
10 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

По доброй традиции ГУМ-катка первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

По доброй традиции ГУМ-катка первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
