Золушка на льду и сказочные звери: в Москве открылся ГУМ-каток

В Москве торжественно открылся ГУМ-каток на Красной площади.
Новый сезон стал юбилейным, площадка заработала для посетителей в 20-й раз.
Каток открылся выступлением на льду, в котором приняли участие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира Маргарита Дробязко.
Также гостям представили фрагмент главной премьеры зимнего сезона от олимпийской чемпионки в танцах на льду, продюсера Татьяны Навки — шоу "Золушка".
В 2025 году источником вдохновения для преображения ГУМ-катка стала знаменитая дымковская игрушка — яркий глиняный сувенир родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами.
Веселые барышни, всадники, сказочные звери и птицы создают живую и самобытную атмосферу, объединившую современность и культурное наследие.
На фото: участницы представления на открытии ГУМ-катка.
На протяжении всей зимы на катке планируются различные мастер-классы.
На фото: посетительница ГУМ-катка.
ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 1 декабря по 1 марта с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс стартует в 22:30. Продолжительность каждого сеанса — один час.
По доброй традиции ГУМ-катка первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.
