Европейская платежная система заблокирует карты некоторым россиянам

Отмечается, что электронное письмо об изменениях в работе платежной системы пришло тем пользователям, которых могут коснуться ограничения.

Российским клиентам Wise необходимо ответить на это письмо до 30 января 2026 года, приложив подтверждение наличия гражданства или вида на жительство.

В ноябре британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении.