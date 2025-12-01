Рейтинг@Mail.ru
Европейская платежная система заблокирует карты некоторым россиянам - РИА Новости, 01.12.2025
21:35 01.12.2025 (обновлено: 21:41 01.12.2025)
Европейская платежная система заблокирует карты некоторым россиянам
Европейская платежная система заблокирует карты некоторым россиянам - РИА Новости, 01.12.2025
Европейская платежная система заблокирует карты некоторым россиянам
Британская платежная система Wise предупредила, что будет блокировать карты россиян, если у них нет европейского ВНЖ или гражданства одной из стран Евросоюза,... РИА Новости, 01.12.2025
россия, в мире, москва, белоруссия, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Москва, Белоруссия, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Европейская платежная система заблокирует карты некоторым россиянам

Платежная система Wise предупредила о блокировке карт россиян без ВНЖ Евросоюза

© iStock.com / SitthiphongДевушка с ноутбуком и банковской картой
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© iStock.com / Sitthiphong
Девушка с ноутбуком и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Британская платежная система Wise предупредила, что будет блокировать карты россиян, если у них нет европейского ВНЖ или гражданства одной из стран Евросоюза, сообщается на сайте компании.
"Европейский Союз недавно принял новый пакет санкций. В результате мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии. Чтобы разблокировать эти карты, вам необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
4 ноября, 08:00
Отмечается, что электронное письмо об изменениях в работе платежной системы пришло тем пользователям, которых могут коснуться ограничения.
Российским клиентам Wise необходимо ответить на это письмо до 30 января 2026 года, приложив подтверждение наличия гражданства или вида на жительство.
В ноябре британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против Москвы.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Британия вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"
27 ноября, 20:32
 
РоссияВ миреМоскваБелоруссияКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
