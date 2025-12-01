Центр кардиохирургии создан в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В Липецкой области создан центр кардиохирургии для операций на открытом сердце, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, теперь в регионе будут проводиться высокотехнологичные вмешательства на открытом сердце, включая шунтирование и протезирование клапанов.

Артамонов отметил, что центр оснащен оборудованием последнего поколения. По оценкам привлеченных из федеральных центров экспертов, уровень оснащения липецкого кардиоцентра по некоторым параметрам превосходит ведущие российские клиники. Также в Липецкую область переехала команда опытных врачей – докторов наук, прошедших практику в ведущих медицинских учреждениях страны. Их задача – не только проводить операции, но и обучать молодых липецких специалистов, создавая устойчивую кадровую школу высокого уровня.