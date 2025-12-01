https://ria.ru/20251201/kardiokhirurgiya-2058884835.html
Центр кардиохирургии создан в Липецкой области
В Липецкой области создан центр кардиохирургии для операций на открытом сердце, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.12.2025
липецкая область
ЛИПЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В Липецкой области создан центр кардиохирургии для операций на открытом сердце, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, теперь в регионе будут проводиться высокотехнологичные вмешательства на открытом сердце, включая шунтирование и протезирование клапанов.
Артамонов отметил, что центр оснащен оборудованием последнего поколения. По оценкам привлеченных из федеральных центров экспертов, уровень оснащения липецкого кардиоцентра по некоторым параметрам превосходит ведущие российские клиники. Также в Липецкую область переехала команда опытных врачей – докторов наук, прошедших практику в ведущих медицинских учреждениях страны. Их задача – не только проводить операции, но и обучать молодых липецких специалистов, создавая устойчивую кадровую школу высокого уровня.
"Создание кардиохирургического центра – настоящий прорыв для регионального здравоохранения. Наша задача – чтобы липчане получали самую сложную и жизненно необходимую медицинскую помощь, не выезжая за пределы области. Это важнейший шаг к доступности и качеству медицины для каждого жителя региона", – сказал Артамонов.