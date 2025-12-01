Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/kamchatka-2058818508.html
На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков
На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков - РИА Новости, 01.12.2025
На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков
За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,3, а за неделю произошли 44 афтершока, в том числе три... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T02:15:00+03:00
2025-12-01T02:15:00+03:00
камчатка
россия
шивелуч
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996460802_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_a6bf0a299a7c36e2e684b41de00300e8.jpg
https://ria.ru/20251126/vulkan-2057584122.html
https://ria.ru/20251129/kurily-2058562094.html
камчатка
россия
шивелуч
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996460802_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_956d6086a25d92a55adbaa562c7956a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, россия, шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Россия, Шивелуч, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков

У берегов Камчатки за сутки зарегистрировали 11 афтершоков магнитудой до 5,3

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 дек – РИА Новости. За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,3, а за неделю произошли 44 афтершока, в том числе три ощущаемых, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее было зарегистрировано четыре афтершока магнитудой до 4,0, не ощущаемых в населенных пунктах региона.
Вулкан Безымянный на Камчатке. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров
26 ноября, 07:53
"За сутки зафиксированы 11 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5, 3. В населенных пунктах региона ощущались два подземных толчка силой до двух баллов. За период с 24 по 30 ноября зарегистрированы 44 афтершока, из них три были ощущаемыми", - проинформировали спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. На минувшей неделе началось и завершилось эксплозивное извержение вулкана Безымянного. Из вулкана произошло три пепловых выброса. В населенных пунктах края пеплопадов не зарегистрировано. Также зарегистрирован один пепловый выброс из вулкана Шивелуч.
Вулканологи сообщают об активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - отметили в ГУМЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные из них произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмическую активность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
29 ноября, 08:16
 
КамчаткаРоссияШивелучМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала