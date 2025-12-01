На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 дек – РИА Новости. За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,3, а за неделю произошли 44 афтершока, в том числе три ощущаемых, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.