На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков
На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков - РИА Новости, 01.12.2025
На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков
За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,3, а за неделю произошли 44 афтершока, в том числе три... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T02:15:00+03:00
2025-12-01T02:15:00+03:00
2025-12-01T02:15:00+03:00
камчатка
россия
шивелуч
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
россия
шивелуч
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 дек – РИА Новости. За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,3, а за неделю произошли 44 афтершока, в том числе три ощущаемых, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее было зарегистрировано четыре афтершока магнитудой до 4,0, не ощущаемых в населенных пунктах региона.
"За сутки зафиксированы 11 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5, 3. В населенных пунктах региона ощущались два подземных толчка силой до двух баллов. За период с 24 по 30 ноября зарегистрированы 44 афтершока, из них три были ощущаемыми", - проинформировали спасатели в Telegram-канале
.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. На минувшей неделе началось и завершилось эксплозивное извержение вулкана Безымянного. Из вулкана произошло три пепловых выброса. В населенных пунктах края пеплопадов не зарегистрировано. Также зарегистрирован один пепловый выброс из вулкана Шивелуч
.
Вулканологи сообщают об активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - отметили в ГУМЧС.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные из них произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмическую активность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.