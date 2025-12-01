Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке с подрядчика требуют более миллиарда рублей за срыв стройки - РИА Новости, 01.12.2025
01:52 01.12.2025
На Камчатке с подрядчика требуют более миллиарда рублей за срыв стройки
На Камчатке с подрядчика требуют более миллиарда рублей за срыв стройки
происшествия, камчатский край, камчатка
Происшествия, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке с подрядчика требуют более миллиарда рублей за срыв стройки

На Камчатке с подрядчика требуют более миллиарда рублей за срыв стройки больницы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края принял к производству иск о взыскании свыше миллиарда рублей с подрядчика, допустившего срыв сроков строительства краевой больницы, сообщила пресс-служба суда.
"В арбитражный суд Камчатского края поступило исковое заявление КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта Камчатская краевая больница" к подрядчику АО "Крокус Интернэшнл" о взыскании финансовых санкций в размере 1,21м миллиарда рублей за нарушение сроков строительства первого этапа нового медучреждения", – сообщили в суде.
Как следует из искового заявления, государственный контракт был заключен в апреле 2021 года с окончательным сроком сдачи объекта 31 декабря 2024 года. По состоянию на эту дату подрядчик исполнил обязательств на 6,323 миллиарда рублей, допустив значительную просрочку. Требуемая к взысканию сумма складывается из 1,2 миллиарда рублей пеней за 280 дней просрочки и 1,8 миллиона рублей штрафов.
Заказчик настаивает, что все необходимые для работы документы, включая проектную документацию, были переданы подрядчику в установленном порядке в мае 2021 года, а обязанность по проведению входного контроля и уведомлению о недостатках лежала на исполнителе.
В свою очередь, АО "Крокус Интернэшнл" в ответном письме отклонило претензии, возложив ответственность за срыв сроков на заказчика. "В числе основных причин компания указывает, что заказчик не обеспечил передачу подрядчику надлежащей проектной документации, своевременно не предоставил технические решения, необходимые для устранения недостатков в ранее выполненных работах другим подрядчиком", – говорится в письме.
Исковое заявление принято арбитражным судом, возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 28 января 2026 года.
