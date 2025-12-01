Рейтинг@Mail.ru
На Западе обрушились на Каллас из-за выпада в адрес России - РИА Новости, 01.12.2025
17:25 01.12.2025
На Западе обрушились на Каллас из-за выпада в адрес России
На Западе обрушились на Каллас из-за выпада в адрес России
Пользователи сети X раскритиковали главу европейской дипломатии Каю Каллас за утверждения о том, что Россия якобы не хочет мира. РИА Новости, 01.12.2025
в мире
россия
кайя каллас
украина
эстония
мария захарова
россия
украина
эстония
в мире, россия, кайя каллас, украина, эстония, мария захарова
В мире, Россия, Кайя Каллас, Украина, Эстония, Мария Захарова

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи сети X раскритиковали главу европейской дипломатии Каю Каллас за утверждения о том, что Россия якобы не хочет мира.
"Интересно, сколько денег европейских налогоплательщиков, предназначенных Украине, было "снято сверху" при прохождении через Эстонию укронацистами. Возможно, скоро узнаем", — поинтересовался первый читатель.
Каллас признала, что переговоры с Россией не входят в интересы ЕС
Вчера, 17:03
"Уверенности у вас хватает — жаль, вот фактов нет. Россия запрашивала гарантии в 2021 году, и Запад их отклонил. Минск I и II западные лидеры открыто описывали как способ выиграть время. В Стамбуле в 2022-м Россия согласилась на проект и отвела войска от Киева, но Запад все сорвал", — напомнил другой пользователь.
"Единственное, что ясно — США, Россия и Украина уже ведут мирные переговоры, и вы в них никакой роли не играете", — высказался третий комментатор.
Каллас заявила, что не знает итоги переговоров США и Украины
Вчера, 11:13
"Жирное высказывание от того, кто отказывается налаживать дипломатические каналы с Россией", — заключили пользователи.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявляла, что Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее заявлений про то, что Россия за последние сто лет напала на большое количество стран.
Каллас сообщила, когда ЕС примет решение по финансированию бюджета Украины
Вчера, 10:52
