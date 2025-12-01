На Западе обрушились на Каллас из-за выпада в адрес России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи сети X раскритиковали главу европейской дипломатии Каю Каллас за утверждения о том, что Россия якобы не хочет мира.
"Уверенности у вас хватает — жаль, вот фактов нет. Россия запрашивала гарантии в 2021 году, и Запад их отклонил. Минск I и II западные лидеры открыто описывали как способ выиграть время. В Стамбуле в 2022-м Россия согласилась на проект и отвела войска от Киева, но Запад все сорвал", — напомнил другой пользователь.
"Единственное, что ясно — США, Россия и Украина уже ведут мирные переговоры, и вы в них никакой роли не играете", — высказался третий комментатор.
"Жирное высказывание от того, кто отказывается налаживать дипломатические каналы с Россией", — заключили пользователи.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявляла, что Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее заявлений про то, что Россия за последние сто лет напала на большое количество стран.
