Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото

Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кабмин РФ включил ряд химических соединений и материалов в перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд иностранных государств, говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Великобритания, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, США, Украина, Швейцария, Япония. Согласно постановлению от 2022 года, к иностранным государствам, в отношении которых вводится запрет на вывоз отдельных видов товаров, относятся, в частности, Австралия

"Дополнить приложение Nº3… позициями следующего содержания… Ниобат лития (LiNbO;); Теллурид цинка (ZnTe); Гадолиний-галлиевый гранат (Gd,Gas0,2 или GGG); Арсенид галлия (GaAs); Фосфид галлия (GaP); Кварцевые пластины необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке; Кварцевые пластины обработанные; Полированные призмы из оксида теллура", - говорится в новом постановлении.

Абхазии и Южной Осетии. Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров с ограниченным экспортом, в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС

Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал тогда кабмин.