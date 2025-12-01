Рейтинг@Mail.ru
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран - РИА Новости, 01.12.2025
10:24 01.12.2025
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран - РИА Новости, 01.12.2025
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран
Кабмин РФ включил ряд химических соединений и материалов в перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд иностранных государств, говорится в постановлении... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:24:00+03:00
2025-12-01T10:24:00+03:00
россия
австралия
великобритания
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
австралия
великобритания
россия, австралия, великобритания, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Австралия, Великобритания, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран

Россия запретила ряд вывоз ряда химических соединений и материалов за рубеж

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кабмин РФ включил ряд химических соединений и материалов в перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд иностранных государств, говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно постановлению от 2022 года, к иностранным государствам, в отношении которых вводится запрет на вывоз отдельных видов товаров, относятся, в частности, Австралия, Великобритания, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, США, Украина, Швейцария, Япония.
"Дополнить приложение Nº3… позициями следующего содержания… Ниобат лития (LiNbO;); Теллурид цинка (ZnTe); Гадолиний-галлиевый гранат (Gd,Gas0,2 или GGG); Арсенид галлия (GaAs); Фосфид галлия (GaP); Кварцевые пластины необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке; Кварцевые пластины обработанные; Полированные призмы из оксида теллура", - говорится в новом постановлении.
Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров с ограниченным экспортом, в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.
Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал тогда кабмин.
В сентябре президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры, касающиеся ввоза и вывоза продукции и сырья.
Россия, Австралия, Великобритания, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
