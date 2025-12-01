https://ria.ru/20251201/jamal-2058963415.html
Сервис службы занятости для участников СВО запускается на Ямале
САЛЕХАРД, 1 дек – РИА Новости. Новый сервис службы занятости "Реализуй себя – открой свое дело" запускается на Ямале, он направлен на поддержку участников специальной военной операции, желающих заняться бизнесом, сообщает правительство округа.
"На Ямале готовится к запуску новый сервис службы занятости для участников СВО "Реализуй себя – открой свое дело". Он предусматривает комплексную поддержку при организации предпринимательской деятельности, включая единовременную финансовую помощь. Меру поддержки анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, сервис начнет свою работу с января 2026 года и будет направлен на комплексную поддержку граждан, включая финансовую помощь и полное организационное сопровождение. Участники СВО смогут получить поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства или при постановке на учет как самозанятый.
Кроме того, новый сервис предложит серьезную консультационную и образовательную поддержку. Будущие предприниматели смогут рассчитывать на помощь в подготовке бизнес-планов, получение информации о порядке государственной регистрации, а также доступ к средствам связи и оргтехнике. Для развития практических навыков будут организованы мастер-классы и тренинги с привлечением специалистов, уточняют в правительстве округа.
Также пресс-служба правительства Ямала отмечает, что реализация сервиса будет осуществлена в рамках действующей государственной программы "Содействие занятости населения".