Сервис службы занятости для участников СВО запускается на Ямале

САЛЕХАРД, 1 дек – РИА Новости. Новый сервис службы занятости "Реализуй себя – открой свое дело" запускается на Ямале, он направлен на поддержку участников специальной военной операции, желающих заняться бизнесом, сообщает правительство округа.

"На Ямале готовится к запуску новый сервис службы занятости для участников СВО "Реализуй себя – открой свое дело". Он предусматривает комплексную поддержку при организации предпринимательской деятельности, включая единовременную финансовую помощь. Меру поддержки анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, сервис начнет свою работу с января 2026 года и будет направлен на комплексную поддержку граждан, включая финансовую помощь и полное организационное сопровождение. Участники СВО смогут получить поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства или при постановке на учет как самозанятый.

Кроме того, новый сервис предложит серьезную консультационную и образовательную поддержку. Будущие предприниматели смогут рассчитывать на помощь в подготовке бизнес-планов, получение информации о порядке государственной регистрации, а также доступ к средствам связи и оргтехнике. Для развития практических навыков будут организованы мастер-классы и тренинги с привлечением специалистов, уточняют в правительстве округа.