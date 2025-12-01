Рейтинг@Mail.ru
В Якутске восстановили теплоснабжение после аварии с мусоровозом
16:26 01.12.2025
В Якутске восстановили теплоснабжение после аварии с мусоровозом
Коммунальщики подали в жилые дома в Якутске тепло, прерванное после инцидента с мусоровозом, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Аварийные работы на месте наезда мусоровоза на теплотрассу котельной в Якутске
© Фото : Окружная администрация города Якутска/ВКонтакте
Аварийные работы на месте наезда мусоровоза на теплотрассу котельной в Якутске. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Коммунальщики подали в жилые дома в Якутске тепло, прерванное после инцидента с мусоровозом, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что мусоровоз в Якутске наехал на теплотрассу котельной, из-за аварии без тепла остались более 400 жителей многоквартирных домов, на месте велись аварийные работы. Температура воздуха в столице республики -30 градусов.
"Подача теплоснабжения в жилых домах Якутска восстановлена. Аварийно-восстановительные работы завершены, ветка введена в работу. Сотрудниками администрации городского округа и управляющих компаний проводится поквартирный обход и развоздушивание", - рассказали в пресс-службе.
Первую в стране новогоднюю елку зажег повелитель холода Чысхаан в Якутске - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку
