В Якутске восстановили теплоснабжение после аварии с мусоровозом
В Якутске восстановили теплоснабжение после аварии с мусоровозом
Коммунальщики подали в жилые дома в Якутске тепло, прерванное после инцидента с мусоровозом, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 01.12.2025
