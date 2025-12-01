Рейтинг@Mail.ru
В Якутске мусоровоз оставил без тепла более 400 жителей
15:27 01.12.2025 (обновлено: 16:11 01.12.2025)
В Якутске мусоровоз оставил без тепла более 400 жителей
В Якутске мусоровоз оставил без тепла более 400 жителей - РИА Новости, 01.12.2025
В Якутске мусоровоз оставил без тепла более 400 жителей
Мусоровоз в Якутске наехал на теплотрассу котельной, из-за аварии без тепла остались более 400 жителей многоквартирных домов, на месте ведутся аварийные работы, РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
россия
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске мусоровоз оставил без тепла более 400 жителей

В Якутске мусоровоз наехал на теплотрассу котельной, ведутся аварийные работы

ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Мусоровоз в Якутске наехал на теплотрассу котельной, из-за аварии без тепла остались более 400 жителей многоквартирных домов, на месте ведутся аварийные работы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Якутске минус 30 градусов.
"Мусоровоз совершил наезд на теплотрассу котельной "3 Квартал". Работа котельной не остановлена. Временно перекрыта ветка, отапливающая 10 двухэтажных деревянных жилых домов, где проживают 432 человека, в том числе 137 детей", - рассказали в пресс-службе.
Как заявили в МЧС республики, на месте работают четыре бригады коммунальных служб. Бригады с тепловыми пушками привели в состояние готовности, чтобы не дать замерзнуть подъездам и жилым помещениям.
ПроисшествияЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
