В Якутске мусоровоз оставил без тепла более 400 жителей
Мусоровоз в Якутске наехал на теплотрассу котельной, из-за аварии без тепла остались более 400 жителей многоквартирных домов, на месте ведутся аварийные работы, РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:27:00+03:00
2025-12-01T15:27:00+03:00
2025-12-01T16:11:00+03:00
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
россия
В Якутске мусоровоз наехал на теплотрассу котельной, ведутся аварийные работы