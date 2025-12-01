В Якутске мусоровоз оставил без тепла более 400 жителей

"Мусоровоз совершил наезд на теплотрассу котельной "3 Квартал". Работа котельной не остановлена. Временно перекрыта ветка, отапливающая 10 двухэтажных деревянных жилых домов, где проживают 432 человека, в том числе 137 детей", - рассказали в пресс-службе.