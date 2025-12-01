Рейтинг@Mail.ru
В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 01.12.2025 (обновлено: 13:40 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/jakutsk-2058917621.html
В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку
В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку - РИА Новости, 01.12.2025
В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку
Первую в стране новогоднюю елку зажег на главной площади Якутска повелитель холода Чысхаан, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" он передал Деду Морозу РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:36:00+03:00
2025-12-01T13:40:00+03:00
общество
оймякон
якутск
дед мороз
чысхаан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058919317_0:219:960:759_1920x0_80_0_0_cb9227c5e2e9090806c5bfef195a91ae.jpg
https://ria.ru/20251119/poezd--2055933759.html
оймякон
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058919317_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_f4af3632d04fbe1d8c4f42de4209446f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, оймякон, якутск, дед мороз, чысхаан
Общество, Оймякон, Якутск, Дед Мороз, Чысхаан
В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку

Первую в стране новогоднюю елку зажег в Якутске повелитель холода Чысхаан

© РИА НовостиПервую в стране новогоднюю елку зажег повелитель холода Чысхаан в Якутске
Первую в стране новогоднюю елку зажег повелитель холода Чысхаан в Якутске - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Первую в стране новогоднюю елку зажег повелитель холода Чысхаан в Якутске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажег на главной площади Якутска повелитель холода Чысхаан, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" он передал Деду Морозу символ, доставленный с Полюса холода, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно праздничная церемония проходит в первый день декабря в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии". Программа включает международный конкурс мастеров по ледовым и снежным скульптурам, гастрофестиваль "Вкус Якутии", соревнование по разделке мерзлой рыбы "Строганина" и другие мероприятия.
По информации организаторов, в этот раз большое внимание уделено теме Оймякона как Полюса холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура -71,2 градуса.
Новогоднюю елку Якутска по традиции установили в самом центре города – на нулевом километре. Жители и гости, несмотря на морозную погоду, в понедельник собрались на площади Орджоникидзе. Их поприветствовали Чысхаан, Дед Мороз со Снегурочкой, а также символ 2026 года – Лошадь. Якутский повелитель холода передал Деду Морозу символ холода из Полюса холода, чтобы по всей стране началась зима.
"Раз, два, три! Елочка зажгись!" - скомандовали они, и огни зажглись.
Прибытие поезда Деда Мороза во Владивосток. 19 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам
19 ноября, 10:18
 
ОбществоОймяконЯкутскДед МорозЧысхаан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала