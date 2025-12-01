https://ria.ru/20251201/jakutsk-2058917621.html
В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку
Первую в стране новогоднюю елку зажег на главной площади Якутска повелитель холода Чысхаан, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" он передал Деду Морозу РИА Новости, 01.12.2025
оймякон
якутск
ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажег на главной площади Якутска повелитель холода Чысхаан, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" он передал Деду Морозу символ, доставленный с Полюса холода, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно праздничная церемония проходит в первый день декабря в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии". Программа включает международный конкурс мастеров по ледовым и снежным скульптурам, гастрофестиваль "Вкус Якутии", соревнование по разделке мерзлой рыбы "Строганина" и другие мероприятия.
По информации организаторов, в этот раз большое внимание уделено теме Оймякона
как Полюса холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура -71,2 градуса.
Новогоднюю елку Якутска
по традиции установили в самом центре города – на нулевом километре. Жители и гости, несмотря на морозную погоду, в понедельник собрались на площади Орджоникидзе. Их поприветствовали Чысхаан
, Дед Мороз
со Снегурочкой, а также символ 2026 года – Лошадь. Якутский повелитель холода передал Деду Морозу символ холода из Полюса холода, чтобы по всей стране началась зима.
"Раз, два, три! Елочка зажгись!" - скомандовали они, и огни зажглись.