В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку

ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажег на главной площади Якутска повелитель холода Чысхаан, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" он передал Деду Морозу символ, доставленный с Полюса холода, передает корреспондент РИА Новости.

Ежегодно праздничная церемония проходит в первый день декабря в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии". Программа включает международный конкурс мастеров по ледовым и снежным скульптурам, гастрофестиваль "Вкус Якутии", соревнование по разделке мерзлой рыбы "Строганина" и другие мероприятия.

По информации организаторов, в этот раз большое внимание уделено теме Оймякона как Полюса холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура -71,2 градуса.

Новогоднюю елку Якутска по традиции установили в самом центре города – на нулевом километре. Жители и гости, несмотря на морозную погоду, в понедельник собрались на площади Орджоникидзе. Их поприветствовали Чысхаан Дед Мороз со Снегурочкой, а также символ 2026 года – Лошадь. Якутский повелитель холода передал Деду Морозу символ холода из Полюса холода, чтобы по всей стране началась зима.