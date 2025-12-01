Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция ждет возобновления переговоров по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 01.12.2025
07:01 01.12.2025
Источник: Турция ждет возобновления переговоров по Украине в Стамбуле
Источник: Турция ждет возобновления переговоров по Украине в Стамбуле
Турция стремится возобновить переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле и рассчитывает на поддержку Запада, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический... РИА Новости, 01.12.2025
Источник: Турция ждет возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Турция стремится возобновить переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле и рассчитывает на поддержку Запада, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
По его словам, Анкара на высшем уровне заявила о готовности принять четвертый раунд переговоров. Турция, отметил источник, добивается возвращения сторон за стол переговоров и устойчивого прекращения огня в конфликте, который затрагивает весь регион.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Турция готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле, заявил Фидан
28 ноября, 15:30
"В этой связи Анкара ожидает поддержки от всех партнеров, включая западных. Как говорит президент (Турции) Тайип Эрдоган, "в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - сказал собеседник агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Турции назвали силы, препятствующие переговорам по Украине
25 ноября, 10:41
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
