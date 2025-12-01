Источник: Турция ждет возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Турция стремится возобновить переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле и рассчитывает на поддержку Запада, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"В этой связи Анкара ожидает поддержки от всех партнеров, включая западных. Как говорит президент (Турции) Тайип Эрдоган, "в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - сказал собеседник агентства.