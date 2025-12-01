Источник: Турция ждет возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Турция стремится возобновить переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле и рассчитывает на поддержку Запада, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"В этой связи Анкара ожидает поддержки от всех партнеров, включая западных. Как говорит президент (Турции) Тайип Эрдоган, "в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В Турции назвали силы, препятствующие переговорам по Украине
25 ноября, 10:41