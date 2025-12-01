Пострадавшая в ДТП дочь вице-президента Ирана умерла в больнице

ТЕГЕРАН, 1 дек - РИА Новости. Дочь вице-президента Ирана Исмаила Сегаба Исфахани, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло из-за усталости водителя, скончалась в больнице, два других ребенка Исфахани все еще находятся под наблюдением врачей, передает агентство Nour News.
Ранее Карен Яхьяи, официальный представитель медицинского университета центральной иранской провинции Семнан, где произошел инцидент, сообщил о смерти в этом ДТП супруги вице-президента.
"У дочери Исмаила Сегаба Исфахани, получившей серьезные травмы вчера в ДТП, констатирована смерть мозга... Два других ребенка вице-президента по-прежнему находятся в больнице", - говорится в сообщении агентства.
Иранские СМИ сообщают, что отец погибшей 12-летней девочки принял решение пожертвовать ее органы для пересадки.
Как передавала ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB, легковой автомобиль Tara, за рулем которого был тесть вице-президента, столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали водитель и три ребенка Сегаба Исфахани. Все пострадавшие были доставлены в больницу в городе Тегеран.
По данным иранского агентства ISNA, в середине ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил Сегаба Исфахани вице-президентом исламской республики и главой организации по оптимизации и стратегическому управлению энергоресурсами.
