Эксперты дали прогноз по рыночной ипотеке - РИА Новости, 01.12.2025
08:29 01.12.2025
Эксперты дали прогноз по рыночной ипотеке
Эксперты дали прогноз по рыночной ипотеке - РИА Новости, 01.12.2025
Эксперты дали прогноз по рыночной ипотеке
экономика, россия, екатерина щурихина, инна солдатенкова, эксперт ра, банки.ру, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Екатерина Щурихина, Инна Солдатенкова, Эксперт РА, Банки.ру, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперты дали прогноз по рыночной ипотеке

Рыночная ипотека в конце 2025 года оживится на фоне снижения ставки ЦБ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рыночная ипотека в РФ в конце 2025 года оживится на фоне снижения ключевой ставки Банка России, считают опрошенные РИА Новости эксперты и кредитные организации.
"К концу года может наблюдаться оживление рыночной ипотеки на фоне снижения ставок, а также некоторое повышение активности в сегменте льготных выдач (на 20-30%) в связи с планируемым изменением условий семейной ипотеки в 2026 году", - заявила директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова прогнозирует рост выдач по рыночной ипотеке в ноябре-декабре из-за снижения ставок по сравнению с началом и серединой года. Кроме того, рост может быть обусловлен и традиционной сезонностью - перед новогодними праздниками застройщики часто проводят акции для стимулирования спроса.
Эксперты также прогнозируют продолжение данного тренда и в 2026 году. Так, аналитики из ПСБ ждут рост выдач ипотечных кредитов на банковском рынке на 20-25% на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки и роста доли рыночной ипотеки в выдачах в 2026 году, об этом заявил управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрий Грицкевич.
"Если в 2026 году ЦБ достигнет целей по инфляции и перейдет к существенному снижению ставки, то мы сможем наблюдать оживление рыночной ипотеки", - отметила эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин ждет в случае сохранения льготных программ, стабильной экономической ситуации, снижения ключевой ставки, а также отсутствия новых регулятивных ограничений и внешних шоков ускорение роста выдач в 2026 году, в итоге объем может составить 4,5–4,8 триллиона рублей.
Что касается результатов текущего года, то Щурихина ожидает снижение ипотечных выдач на 30% - до 3,4 триллиона рублей относительно 2024 года в условиях высоких рыночных ставок.
В Т-Банке предполагают, что объем выдачи ипотеки в РФ в 2025 году может составить от 4 триллионов до 4,5 триллиона рублей. Сам банк рассказал, что большую часть кредитов выдает по рыночным ставкам, а не по льготным программам, как другие кредитные организации.
ЭкономикаРоссияЕкатерина ЩурихинаИнна СолдатенковаЭксперт РАБанки.руЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
