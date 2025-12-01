Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы-лидеры по накоплению на первый взнос по ипотеке - РИА Новости, 01.12.2025
00:10 01.12.2025
Названы регионы-лидеры по накоплению на первый взнос по ипотеке
Названы регионы-лидеры по накоплению на первый взнос по ипотеке
Названы регионы-лидеры по накоплению на первый взнос по ипотеке

Быстрее всех в РФ на взнос за ипотеку копят жители ХМАО и ЯНАО

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Меньше двух лет нужно жителям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для того, чтобы накопить на первый взнос за ипотечный кредит, при этом в Чечне и Дагестане для этого потребуется около девяти лет, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ситуация на ипотечном рынке

Рейтинг российских регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке
Рейтинг российских регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке
00:00
В условиях высоких ставок рыночная ипотека как способ улучшения жилищных условий для многих жителей страны стала недоступной, так как ежемесячные платежи зачастую становятся непосильным бременем. Согласно исследованию РИА Новости, средний по стране размер ежемесячного ипотечного платежа для квартиры площадью 60 квадратных метров составляет около 90 тысяч рублей, а позволить себе купить такую квартиру в ипотеку могут лишь 16% семей. Кроме того, при сформировавшихся высоких ценах на жилую недвижимость немаловажной проблемой, стоящей перед многими семьями, желающими улучшить свои жилищные условия, помимо высокой ставки является накопление необходимой суммы для первоначального взноса.
Эксперты РИА Новости провели исследование способности россиян накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке. По результатам исследования был подготовлен очередной рейтинг регионов по сроку накопления на первый взнос. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса по ипотеке для приобретения шестидесятиметровой квартиры в своем регионе.

Как считали рейтинг

Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих взрослых с медианной зарплатой по региону и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата в регионах является оценкой экспертов РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года.
Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от средней стоимости шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам банков бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Дополнительным показателем рейтинга является сумма первоначального взноса.

В лидерах северные регионы

Как показали расчеты, в среднем по России на накопление первоначального взноса для покупки шестидесятиметровой квартиры потребуется почти три с половиной года. Но регионы в значительной степени отличаются между собой по стоимости жилья, заработным платам и другим показателям, что определяет сильные различия в сроках накопления ипотечного взноса.
Лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму, как и в прошлом году, является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а накопить необходимую сумму здесь можно за год и восемь месяцев. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ, где срок накопления составляет один год и десять месяцев. Замыкает первую тройку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос Чукотский автономный округ с результатом два года и один месяц.
На четвертом и пятом местах располагаются Мурманская область и Ненецкий автономный округ, где срок накопления первоначального взноса составляет два года и один месяц и два года и два месяца соответственно. Таким образом, топ-5 регионов рейтинга могут похвастаться тем, что в них копить на первоначальный взнос надо лишь чуть более чем два года. Эксперты отмечают, что такой результат связан с высокими зарплатами в северных регионах, что позволяет откладывать на накопления большие суммы.
Помимо вышеназванной пятерки в топ-10 по минимальному сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке также вошли: Магаданская область, Республика Коми, Сахалинская область, Хабаровский край, Камчатский край. Во всех перечисленных северных регионах копить придется менее трех лет. Менее пяти лет на первоначальный взнос нужно копить в 72 регионах.
В нижней части рейтинга, как и в прошлом году, расположились преимущественно регионы Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. Нахождение Крыма и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и соответственно высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения. При заданных модельных параметрах в последней десятке рейтинга среднее время накопления на ипотечный взнос составляет семь лет и девять месяцев, при том, что в десятке лидеров это время составляет два года и четыре месяца, то есть более чем в три c половиной раза меньше.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
