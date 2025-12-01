Рейтинг@Mail.ru
СМИ заговорили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
17:02 01.12.2025
СМИ заговорили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
СМИ заговорили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ заговорили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
брикс
дело миндича
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, брикс, дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, БРИКС, Дело Миндича
СМИ заговорили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому

InfoBRICS: режим Зеленского разрушится из-за коррупционных расследований

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского рухнет из-за коррупционного скандала на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Киевский режим, похоже, все ближе подходит к институциональному краху", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 14:46
Обозреватель указал, что Зеленский теперь окружен проблемами со всех сторон, как в самой стране, так и за ее пределами: недавние расследования НАБУ и САП и отставка Андрея Ермака, а также желание европейских политиков найти ему с целью дальше оправдывать "поддержку" для Украины.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России
Вчера, 13:26
 
