МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского рухнет из-за коррупционного скандала на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Киевский режим, похоже, все ближе подходит к институциональному краху", — говорится в публикации.
Обозреватель указал, что Зеленский теперь окружен проблемами со всех сторон, как в самой стране, так и за ее пределами: недавние расследования НАБУ и САП и отставка Андрея Ермака, а также желание европейских политиков найти ему с целью дальше оправдывать "поддержку" для Украины.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.