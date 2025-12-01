ДЖАКАРТА, 1 дек - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 502, поиски 508 человек продолжаются, сообщают индонезийские власти.

Уточняется, что 3300 зданий серьезно повреждены, а более 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.