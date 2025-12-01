Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии произошли три извержения вулкана - РИА Новости, 01.12.2025
15:54 01.12.2025
В Индонезии произошли три извержения вулкана
В Индонезии произошло три извержения вулкана Семеру
в мире
индонезия
индонезия
в мире, индонезия
В мире, Индонезия
В Индонезии произошли три извержения вулкана

В Индонезии произошли три извержения вулкана Семеру

Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 1 дек - РИА Новости. В Индонезии произошло три извержения вулкана Семеру, передает индонезийское агентство ANTARA.
"По данным официальных лиц, в понедельник вулкан Семеру извергался трижды, причем при последнем извержении столб пепла наблюдался на высоте 900 метров над вершиной", - пишет издание.
Уточняется, что на настоящее время Семеру присвоен третий уровень опасности.
В миреИндонезия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
