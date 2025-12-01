https://ria.ru/20251201/indonezija-2058934815.html
В Индонезии увеличилось число погибших от наводнений и оползней
В Индонезии увеличилось число погибших от наводнений и оползней
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 604, поиски 464 человек продолжаются, следует из данных индонезийских властей. РИА Новости, 01.12.2025
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии возросло до 604 человек