В Индонезии увеличилось число погибших от наводнений и оползней

ДЖАКАРТА, 1 дек - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 604, поиски 464 человек продолжаются, следует из данных индонезийских властей.

Уточняется, что 3500 зданий серьезно повреждены, а более 580 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.